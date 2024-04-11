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11 Nisan 2024 23:35 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 23:36

Şırnak Cizre'de feci kaza: 1 ölü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şırnak Cizre&#039;de feci kaza: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, Cizre-Nusaybin karayolunun 10. kilometresi Çavuş köyü mevkiinde Berham Kurt yönetimindeki 27 P 3509 plakalı kalas yüklü tır devrildi.

Şırnak Cizre'de feci kaza: 1 ölü - 1. Resim

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurt’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Şırnak Cizre'de feci kaza: 1 ölü - 2. Resim
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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