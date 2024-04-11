11 Nisan 2024 23:35 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 23:36
Şırnak Cizre'de feci kaza: 1 ölü
Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edinilen bilgilere göre, Cizre-Nusaybin karayolunun 10. kilometresi Çavuş köyü mevkiinde Berham Kurt yönetimindeki 27 P 3509 plakalı kalas yüklü tır devrildi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurt’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı