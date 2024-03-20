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20 Mart 2024 23:04 - Güncelleme : 20 Mart 2024 23:04

Şırnak Valiliği'nden vatandaşlara sel ve sağanak yağış uyarısı

Şırnak Valiliği sosyal medya hesabından sel ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Valilik vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şırnak Valiliği&#039;nden vatandaşlara sel ve sağanak yağış uyarısı

Şırnak Valiliği, merkez ile 6 ilçe için oluşabilecek sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

SEL VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte devam eden yağışların perşembe ve cuma sabah saatlerinden itibaren Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar, diğer ilçelerde yağmur şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Şırnak Valiliği'nden vatandaşlara sel ve sağanak yağış uyarısı - 1. Resim

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, buzlanma, kuvvetli rüzgar, tipi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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