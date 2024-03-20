Şırnak Valiliği'nden vatandaşlara sel ve sağanak yağış uyarısı

20 Mart 2024 23:04 - Güncelleme : 20 Mart 2024 23:04

Meteoroloji'den sağanak, kar ve çığ uyarısı... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Mart 2024 hava durumu

Meteoroloji'den sağanak, kar ve çığ uyarısı... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Mart 2024 hava durumu

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak ve kar geliyor

Afrika'dan gelip Akdeniz'den giriş yapacak! Meteoroloji'den uyarı: Göz nezlesi ve hapşırma belirtilerine dikkat

Afrika'dan gelip Akdeniz'den giriş yapacak! Meteoroloji'den uyarı: Göz nezlesi ve hapşırma belirtilerine dikkat

Meteoroloji'den 10 il için sarı kod! Kar ve sağanak geliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Mart 2024 hava durumu

Meteoroloji'den 10 il için sarı kod! Kar ve sağanak geliyor... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Mart 2024 hava durumu

Şırnak Valiliği, merkez ile 6 ilçe için oluşabilecek sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

SEL VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte devam eden yağışların perşembe ve cuma sabah saatlerinden itibaren Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar, diğer ilçelerde yağmur şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, buzlanma, kuvvetli rüzgar, tipi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.