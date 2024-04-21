Şırnak'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

21 Nisan 2024 21:08 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 21:12

Son dakika | Fenerbahçe Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu

Son dakika | Fenerbahçe Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu

Şırnak'ta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazaya, Şırnak merkez çevre yolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kavşağı'nda H.K. idaresindeki hafif ticari araç ve M.B. yönetimindeki kamyonet karıştı. Hafif ticari araç, refüjdeki ağaca çarparak yolun karşı şeridine geçti ve kamyonetle çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada araç sürücüleri H.K. ve Duran Özkan hayatını kaybederken, Yakup Y., Emre Y. ve kamyonet sürücüsü M.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle çevre yolu 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.