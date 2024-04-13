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13 Nisan 2024 11:08 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:14

Şırnak’ta taciz iddiası: 1 yaralı, 4 gözaltı

Şırnak'ta bir şahıs, kadını taciz ettiği iddiası nedeniyle bir grup tarafından darp edildi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şırnak’ta taciz iddiası: 1 yaralı, 4 gözaltı

Şırnak'ta Z.Ç. isimli bir şahıs bir kadını taciz ettiği iddiası nedeniyle bir grup tarafından darp edildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekipleri ile ambulans sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.Ç. tedavi altına alınırken olay ile ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şırnak Valiliği olay ile ilgili açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bugün saat 21.30 sıralarında İlimiz Merkezindeki Orman Kavşağında (Z.Ç) adlı kamu görevlisi, taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darp edilmiştir. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen (Z.Ç) hastanede tedavi altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan (4) şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir” denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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