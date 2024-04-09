Şırnak’ta terör operasyonu: 38 şüpheliden 3’ü tutuklandı!

09 Nisan 2024 19:13 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 19:13

İspanya Gazze için devrede: AB turu yapacak!

İspanya Gazze için devrede: AB turu yapacak!

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

12’SİNE ADLİ KONTROL ŞARTI

Operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 21'i haklarında yurt dışına çıkış yasağı verilerek, 12'si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

1 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.