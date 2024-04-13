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13 Nisan 2024 06:55 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 06:55

Şişli'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Şişli E-5 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan ismi öğrenilmeyen sürücü hayatını kaybederken, arkasında yolculuk yapan şahıs yara almadan kurtuldu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Şişli E-5 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mecidiyeköy’den Ankara istikametine seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince demir bariyerlere çarptı. 

Motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken bir yandan da yardıma koştu. Motosiklette yolcu olan şahıs kazadan yara almadan kurtuldu.

Şişli'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü - 1. Resim

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak otoyolda iki şeridi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ise motosikletten yola savrulan sürücüye müdahale etti. 

Yapılan incelmelerde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden şahıs Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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