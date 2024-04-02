02 Nisan 2024 17:34 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 17:39
Şişli'deki yangının ilk görüntüleri kamerada
İstanbul Şişli'de meydana gelen gece kulübü yangının ilk çıktığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen yangında felaket yaşandı. 29 kişiye mezar olan yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Çevredeki vatandaşlar yangının ilk anlarını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Alevlerin aniden yükseldiği bölgede ise çalışmalar halen devam ediyor.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Beşiktaş'taki yangın faciasında ölü sayısının 29'a yükseldiği 1 kişinin de tedavisine devam edildiği belirtildi.
ERDOĞAN ARAYARAK BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı