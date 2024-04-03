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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 21:23 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:57

Sivas'ta deprem! Kandilli'den ilk açıklama

Son dakika... Sivas'ta deprem meydana geldi. Merkez üssü Bağlıcay Gürün olan depreme ilişkin ilk açıklama Kandilli'den geldi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Sivas&#039;ta deprem! Kandilli&#039;den ilk açıklama

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ilk açıklamaya göre Sivaş Bağlıçay merkezli depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi. İlk verilere göre deprem 5.0 derinliğinde gerçekleşti.

Deprem sonrası bölgede  herhangi bir olumsuzluk kayıtlara geçmedi. AFAD depremi 3.4 büyüklüğünde olarak duyurdu.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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