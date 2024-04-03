03 Nisan 2024 21:23 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:57
Sivas'ta deprem! Kandilli'den ilk açıklama
Son dakika... Sivas'ta deprem meydana geldi. Merkez üssü Bağlıcay Gürün olan depreme ilişkin ilk açıklama Kandilli'den geldi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ilk açıklamaya göre Sivaş Bağlıçay merkezli depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi. İlk verilere göre deprem 5.0 derinliğinde gerçekleşti.
Deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk kayıtlara geçmedi. AFAD depremi 3.4 büyüklüğünde olarak duyurdu.
Kaynak: tgrthaber.com.tr