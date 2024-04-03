Sivas'ta deprem! Kandilli'den ilk açıklama

03 Nisan 2024 21:23 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:57

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ilk açıklamaya göre Sivaş Bağlıçay merkezli depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi. İlk verilere göre deprem 5.0 derinliğinde gerçekleşti.

Deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk kayıtlara geçmedi. AFAD depremi 3.4 büyüklüğünde olarak duyurdu.