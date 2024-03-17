Skandal kaçış sonrası Eylem Tok'un annesinden şok çıkış: Ben de aynısını yapardım!"

17 Mart 2024 10:58 - Güncelleme : 17 Mart 2024 10:59

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.

ÖNCE MISIR'A SONRA ABD'YE KAÇTILAR

Sürücünün yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittikleri ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde yazar anne Eylem Tok ile oğlu Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde görülmüştü. Eylem Tok ve oğlunun neşeli tavırları büyük tepki çekmişti.

Olayla ilgili son bir gelişme yaşanırken bu kez Eylem Tok'un annesi S.T.'den açıklamalar geldi.

DW Türkçe'ye konuşan anne S.T. kazayı medya aracılığıyla öğrendiğini belirterek Eylem Tok'un annesi S.T., "Olayı medyadan duyduk. Bilerek olan bir şey değil, bu büyük bir kaza. Cahil çocuklar arabayı almamalıydılar, sonu kötü oldu. Eylem çocuğu mecbur getirecek. Cezalarını çekecekler. Biraz olayın yatışmasını bekliyorlar herhalde" dedi.

"ŞIMARIK, KÖTÜ ÇOCUK DEĞİLLER"

S.T. açıklamasının devamında şöyle konuştu: "Öyle anlatıldığı gibi şımarık, kötü çocuklar değiller. Torunum örümceği alır camdan atardı. Ben öyle yetiştirdim onları. O günden beri elim kolum tutmuyor. Öbür tarafa o çocuğun annesine çok üzülüyorum. Evlat acısı diner mi? Ama diyor ya 'Gelsinler bir gün bile olsa hapis yatsınlar' diye, içime sokasım var o anneyi. Ben de olsam aynısını yaparım, belki daha kötüsünü yaparım."