Skandal sözleri sonrası Feyza Altun gözaltına alındı

19 Şubat 2024 12:27 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 17:14

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan re'sen soruşturma başlattı. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından evinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Feyza Altun, emniyete sevk edilecek.

GÖZALTI KARARI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Gözaltına alınmadan önce Cumhuriyet gazetesine konuşan Feyza Altun, "Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir" diyerek sözlerinin arkasında olduğunu vurgulamıştı.

FEYZA ALTUN NE DEMİŞTİ?

Altun sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımda, İslam diniyle ilgili, "Şeriate s...yım" paylaşımında bulunmuştu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Altun'a paylaşımı nedeniyle tepki göstermiş ve suç duyurusunda bulunacağını ifade etmişti.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Feyza Altun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yapan Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlıyor. Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan Altun, "Kadının Fenni" isimli kitabıyla da tanınıyor.