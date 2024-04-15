15 Nisan 2024 14:49 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:49
Soda şişesi kırıp muavini rehin almıştı! Mahkemede pişmanlığı kurtaramadı
Tokat'da yolcu otobüsü muavinini rehin alarak yolculara dehşeti yaşatan şahıs mahkemeye çıkarıldı. Soda şişesini kırarak yolculara korku dolu dakikalar yaşatan kişi kendini savundu.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'dan hareket edip Samsun'a giden yolcu otobüsüne binen şahıs yolculara rehine krizi yaşattı. Tokat yolunda Atatürk Kavşağı'nda meydana gelen olayda Kayseri'den otobüse binen 35 yaşındaki Sercan Güneş, soda şişesini kırarak yolcuları rehin almak istedi. Otobüs şoförü olayı fark etmesiyle ön kapıyı açtı ve yolcular kaçtı. Yolcular inmeye başlarken bu sefer şahıs muavini rehin aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen emniyet ekipleri Güneş’i yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"PSİKOLOJİK SORUNLARIM VARDI" DEDİ
Güneş savunmasında, “Psikolojik sorunlarım vardı. Kendime hâkim olamadım. Yaptıklarımdan pişmanım” dediği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı