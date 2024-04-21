21 Nisan 2024 00:33 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 00:34
Sokak boks ringine döndü... Safranbolu'da tekme tokat kavga anı kamerada
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir grup tekne tokat birbirine girdi. Sokak bir anda boks ringine dönerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karabük’ün Safranbolu ilçesi Kıran Elif Sokak’ta bir grup arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. 4-5 kişiden oluşan bir grup, bir kişiye saldırdı. Yere düşen şahsa tekme ve yumruklar atan grubu ayırmak için çevredeki vatandaşlar koştu.
Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınan kavga bir süre sonra diğer şahısların araya girmesiyle sona erdi.
Kavga eden şahıslar daha sonra bölgeden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı