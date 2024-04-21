Sokak boks ringine döndü... Safranbolu'da tekme tokat kavga anı kamerada

21 Nisan 2024 00:33 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 00:34

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Kıran Elif Sokak’ta bir grup arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. 4-5 kişiden oluşan bir grup, bir kişiye saldırdı. Yere düşen şahsa tekme ve yumruklar atan grubu ayırmak için çevredeki vatandaşlar koştu.

Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınan kavga bir süre sonra diğer şahısların araya girmesiyle sona erdi.

Kavga eden şahıslar daha sonra bölgeden ayrıldı.