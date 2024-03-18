18 Mart 2024 09:37 - Güncelleme : 18 Mart 2024 09:42
Sokak ortasında acımasız kavga! Kimse ayıramadı
Başakşehir’de bir kafe içerisinde iki grup arasında başlayan sokağa taştı. Polis ekipleri, birbirlerine acımasızca saldıran grubu ayırmakta güçlük çekti. Dakikalarca devam eden kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başakşehir Başak Mahallesi’ndeki bir kafede yaşanan kavganın görüntüleri dehşete düşürdü. Kafe içerisinde bulunan 2 grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
KAVGA ANI KAMERADA
Grubun tartışması dışarıda da devam etti. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Birbirine tekme ve tokatla saldıran şahıslar araya giren polislere rağmen kavgaya devam etti. Birbirlerine araçların üzerinden atlayarak saldıran şahısların kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı