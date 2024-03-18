Sokak ortasında acımasız kavga! Kimse ayıramadı

18 Mart 2024 09:37 - Güncelleme : 18 Mart 2024 09:42

Başakşehir Başak Mahallesi’ndeki bir kafede yaşanan kavganın görüntüleri dehşete düşürdü. Kafe içerisinde bulunan 2 grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

KAVGA ANI KAMERADA

Grubun tartışması dışarıda da devam etti. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Birbirine tekme ve tokatla saldıran şahıslar araya giren polislere rağmen kavgaya devam etti. Birbirlerine araçların üzerinden atlayarak saldıran şahısların kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.