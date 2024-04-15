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15 Nisan 2024 05:41 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 05:45

Sollama yaparken otomobile çarptı! Yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti 

Nevşehir’de trafikte seyir halinde giden otomobilin, sollama yapacağı araca çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza, Gülşehir ilçesindeki Nevşehir Caddesi Sanayi Kavşağı'nda gece vakti gerçekleşti. Teyfik K. yönetimindeki 50 ADK 048 plakalı Volkswagen otomobil, seyir halindeyken Neşet A. tarafından idare edilen 50 ACR 350 plakalı Mercedes otomobili sollamaya çalıştı.

Bu sırada, Volkswagen marka aracın Mercedes'e çarpması sonucu kontrolden çıkan Volkswagen, şarampole yuvarlanarak taklalar attı ve ardından durdu. 

FECİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ 

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Takla atan otomobilde bulunan sürücü Teyfik K. ve araçta yolcu olarak bulunan Metehan Gören yaralandı. 

Sollama yaparken otomobile çarpttı! Yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti  - 1. Resim

Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralılardan Metehan Gören (24) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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