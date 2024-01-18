Son dakika! Kayseri ve Adana'da korkutan deprem (Son depremler)

18 Ocak 2024 09:14 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:17

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem Kayseri Yahyalı’ya bağlı Büyük Çakır, Kapuzbaşi ve Çubukharmani ile Adana’nın Aladağ ilçesine bağlı Küp ve Yetimli yerleşim yerleri başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Yerin 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Adana’nın Küp ilçesi olarak duyurdu. Kandilli depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı.

"OLUMSUZ DURUM YOK"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yahyalı’da gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şükürler olsun depremden dolayı yaşanan herhangi bir olumsuzluk yok. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun” açıklamasını yaptı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de derinliği fazla olduğu için depremi hissetmediklerini, ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...