17 Ocak 2024 08:30 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 08:31
Son dakika! 10 ilde FETÖ'ye kıskaç! 32 zanlı gözaltında
Son dakika haberi... 10 İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen “Kıskaç-4” operasyonunda 32 şüpheli yakalandı.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak "Kıskaç-4 Operasyonu" gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlanda 32 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini verdi.
Son dakika haberinin detayları geliyor...