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17 Ocak 2024 08:30 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 08:31

Son dakika! 10 ilde FETÖ'ye kıskaç! 32 zanlı gözaltında

Son dakika haberi... 10 İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen “Kıskaç-4” operasyonunda 32 şüpheli yakalandı.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son dakika! 10 ilde FETÖ&#039;ye kıskaç! 32 zanlı gözaltında
Fetö, Operasyon, Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak "Kıskaç-4 Operasyonu" gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlanda 32 şüphelinin  yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

 

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