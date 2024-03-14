Son dakika! 20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz' operasyonu: 50 şüpheli yakalandı

14 Mart 2024 16:00 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:33

Yurt içinde suç örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-25” operasyonlarında 50 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli olarak Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 50 kişi yakalandı. Nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak operasyonda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konuldu.

OPERASYONUN DEYAYLARI...

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya ve Siirt’te düzenlenen operasyonlarda; Sosyal medya platformları üzerinden 'Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç Vaadiyle Yatırım' paylaşımları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan para talep etmek suretiyle 400 bin lira haksız kazanç sağlayarak, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli Denizli, Adana, Gaziantep, Burdur, Mersin, Muğla, Bursa ve Balıkesir’de düzenlenen operasyonlarda; Oltalama siteleri üzerinden 'Kiralık Ev, Ürün Satışı' adı altında ilan vererek 'Kaparo/Depozito Bedeli' adı altında 120 müşteki şahıstan 5 milyon lira haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sivas merkezli Mersin, Adana ve Batman’da düzenlenen operasyonlarda; Sosyal medya platformları üzerinden 'Forex Yatırım' temasını üzerinden 6 müşteki şahıstan 500 bin lira haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) raporları doğrultusunda 'Çevrimiçi Çocuğun Cinsel İstismarı' suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Operasyonlar sonucu, çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Başsavcılıklarımızı, MASAK'ı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"