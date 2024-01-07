Son dakika! 81 ilde firarilere 'Çember Operasyonu!' 4 bin 853 kişi yakalandı

07 Ocak 2024 08:42 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 08:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'ün ilk 4 gününde 81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firarinin yakalandığını duyurdu.

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"2024 yılının ilk 4 günü 81 İlde “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-10” Operasyonlarında arama kaydı bulunan 4853 firari yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!

10 YILDIR ARANAN 40 KİŞİ YAKAYI ELE VERDİ

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 780 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 33 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 40 şahıs yakalandı."

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