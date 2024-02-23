Son dakika! Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması: AYM'nin yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekir

23 Şubat 2024 12:35 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 12:39

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay başvurularına ret kararı hakkında, "AYM, 'karar verilmesine yer olmadığına' şeklinde değil de 'yetkisizlik' nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir" dedi.



Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar:

AYM’nin gerekçeli kararı henüz açıklanmadı. AYM’nin karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiğini öğrendik. Anayasa’nın 84. maddesi açık. Milletvekilliğinin düşme sebepleri yazar. Can Atalay’ın milletvekilliği kesin hüküm nedeniyle düşmüştür. Bu durumda AYM’ye başvurulmuştur. AYM yetkisizlik nedeniyle ret verir. ‘Karar verilmesine yer olmadığına’ dair kararın gerekçesini sonra öğreneceğiz.

Kesin hükmün tartışılması nedeniyle böyle bir karar verilmişse bu doğru değildir.

‘Karar verilmesine yer olmadığına dair’ karar Anayasa’nın 84. Maddesi gereği aym’ye gidemeyeceği için verildiyse durum farklıdır. AYM’nin önceki içtihatları var. Daha önce ret kararı verilmiştir. Bu kez durum farklı. Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra göreceğiz.

Anayasamızın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesi açık. 83. maddesinde seçimden önce soruşturulmasına başlanmış olan anayasal düzene ilişkin suçlar "terör suçları" dokunulmazlığın istisnasıdır. Burada da bir yargı süreci gerçekleşmiştir. Gezi olayları nedeniyle başlayan bir ceza soruşturması vardır. Yerel mahkeme, istinaf ve yargıtay bu suçu değerlendirmiştir. Bir kesin hükme ulaşmıştır. Dolayısıyla bu kesin hükümde ortadan kaldırılmış değildir.

Yargılamada itiraz ve istinaf süre sınırı 2 hafta olacak.

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