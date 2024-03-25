Son dakika! Adana'da korkutan deprem: AFAD ilk verileri paylaştı

25 Mart 2024 13:18 - Güncelleme : 25 Mart 2024 13:38

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen sarsıntılar büyük tedirginliğine neden oluyor. O depremlerden biri bugün öğle saatlerinde Adana'da meydana geldi.

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Aktarılan verilerde; depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği bildirildi.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede; İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Adana, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...