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25 Mart 2024 13:18 - Güncelleme : 25 Mart 2024 13:38

Son dakika! Adana'da korkutan deprem: AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 7 km altında meydana geldi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Adana&#039;da korkutan deprem: AFAD ilk verileri paylaştı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen sarsıntılar büyük tedirginliğine neden oluyor. O depremlerden biri bugün öğle saatlerinde Adana'da meydana geldi.

 AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Aktarılan verilerde; depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği bildirildi. 

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede; İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Adana, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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