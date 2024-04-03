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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 18:12 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:23

Son dakika! Adana'da korkutan deprem 

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre, Adana'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem üstünün Saimbeyli ilçesi olduğu belirtilirken yerin 5.1 kilometre altında olduğu açıklandı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Adana&#039;da korkutan deprem 

Adana'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşmeye başladı. Son dakika deprem, Adana'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. Kandili Rasathanesi tarafından depremin Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ve depremin 3.3 şiddetinde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Adana'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi. 

ADANA SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen şiddeti 3.3 büyüklüğünde olan deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı. 

Son dakika: Adana'da hissedilen deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'dan açıklama bekleniyor - 1. Resim

ADANA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 5.1 kilometre altında ve 3.3 büyüklüğünde olduğuna dair Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. 

Adana'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: TGRT Haber
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