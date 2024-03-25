Son dakika: Adıyaman'da deprem!

25 Mart 2024 11:18 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:26

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.7 kilometre olarak kaydedildi.

ADIYAMAN'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Adıyaman'ın Sincir ilçesi merkezinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 5.7 olarak kaydedildi.

Adıyaman'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...