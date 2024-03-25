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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 11:18 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:26

Son dakika: Adıyaman'da deprem!

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Adıyaman'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika: Adıyaman&#039;da deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.7 kilometre olarak kaydedildi. 

Son dakika: Adıyaman'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'dan açıklama bekleniyor - 1. Resim

ADIYAMAN'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Adıyaman'ın Sincir ilçesi merkezinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 5.7 olarak kaydedildi. 

Adıyaman'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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