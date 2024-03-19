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19 Mart 2024 07:42 - Güncelleme : 19 Mart 2024 08:03

Son dakika: Adıyaman'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika: Adıyaman&#039;da deprem! Kandilli&#039;den açıklama geldi

Adıyaman'da hissedilen bir deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Adıyaman Çelikhan'da saat 07.26'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 2.8 kilometre olarak ölçüldü.

ADIYAMAN SON DAKİKA DEPREM!

Adıyaman'da vatandaşlar tarafından hissedilen deprem paniğe neden oldu. 

Bir açıklama da AFAD'dan geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

Son dakika: Adıyaman'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'dan açıklama bekleniyor - 1. Resim

 

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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