Son dakika: Adıyaman'da deprem! Kandilli'den açıklama geldi

19 Mart 2024 07:42 - Güncelleme : 19 Mart 2024 08:03

Adıyaman'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Adıyaman Çelikhan'da saat 07.26'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 2.8 kilometre olarak ölçüldü.

ADIYAMAN SON DAKİKA DEPREM!

Adıyaman'da vatandaşlar tarafından hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Bir açıklama da AFAD'dan geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...