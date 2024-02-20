Türkiye beşik gibi! Peş peşe deprem oldu: Afyonkarahisar ve Alanya sallandı

20 Şubat 2024 16:43 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 17:43

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oluyor. Akşam saatlerinde doğru korkutan depremlerden biri Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı verilere göre; Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi 3,6 şiddetinde sallandı. AFAD, depremin yerin 15 km altında meydana geldiğini de aktardı.

ALANYA DA SALLANDI

Afyonkarahisar'da meydana gelen depremden dakikalar sonra Antalya'nın Alanya ilçesi de sallandı. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Alanya'da 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 36 km altında meydana geldi.

İŞTE SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...