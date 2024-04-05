Son dakika! Akdeniz'de deprem

05 Nisan 2024 15:28 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:44

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen peş peşe depremlerin ardından bir deprem de Akdeniz'de meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre 15.14'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Öte yandan Kahramanmaraş sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Göksun ilçesinde saat 10.46'ta meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem de Elbistan'da oldu. Depremin büyüklüğü 3,4 olarak açıklandı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adana, İzmir, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...