05 Nisan 2024 15:28 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:44
Son dakika! Akdeniz'de deprem
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen peş peşe depremlerin ardından bir deprem de Akdeniz'de meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre 15.14'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı.
KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER
Öte yandan Kahramanmaraş sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Göksun ilçesinde saat 10.46'ta meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem de Elbistan'da oldu. Depremin büyüklüğü 3,4 olarak açıklandı.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adana, İzmir, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr