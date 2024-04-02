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02 Nisan 2024 15:15 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:52

Son dakika! Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli ilk verileri paylaştı.

Son dakika haberi... Akdeniz açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 63 km altında gerçekleşti.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Akdeniz&#039;de deprem oldu: Kandilli ilk verileri paylaştı.

Akdeniz'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Akdeniz açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 63 km altında gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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