02 Nisan 2024 15:15 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:52
Son dakika! Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli ilk verileri paylaştı.
Son dakika haberi... Akdeniz açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 63 km altında gerçekleşti.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Akdeniz'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Akdeniz açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 63 km altında gerçekleşti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr