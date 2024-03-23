Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem!
23 Mart 2024 08:08 - Güncelleme : 23 Mart 2024 08:36

Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika: Akdeniz&#039;de korkutan deprem!

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin her yerinden peş peşe gelen deprem haberlerine sabah saatlerinde bir yenisi daha eklendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),  Akdeniz'de saat 07.56 sıralarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Paniğe neden olan depremin derinliği 15.92 km olarak ölçüldü.

Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! - 1. Resim

AKDENİZ SON DAKİKA DEPREM!

Deprem, vatandaşların telefonlarına olmadan 30 saniye önce 'Akdeniz'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi. 

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...