Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem!

23 Mart 2024 08:08 - Güncelleme : 23 Mart 2024 08:36

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin her yerinden peş peşe gelen deprem haberlerine sabah saatlerinde bir yenisi daha eklendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 07.56 sıralarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Paniğe neden olan depremin derinliği 15.92 km olarak ölçüldü.

AKDENİZ SON DAKİKA DEPREM!

Deprem, vatandaşların telefonlarına olmadan 30 saniye önce 'Akdeniz'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...