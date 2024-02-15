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15 Şubat 2024 12:14 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 12:25

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Madımak Oteli' kararı

Son dakika... Anayasa Mahkemesi (AYM), Madımak Oteli'nde yakınlarını kaybedenlerin zaman aşımına karşı yaptığı başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
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Anayasa Mahkemesi, Madımak

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yakılan Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki bireysel başvurusunu ele aldı. Yüksek Mahkeme, başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi.

ZAMAN AŞIMINA 10 YIL ÖNCE İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Madımak Oteli'ndeki olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınları, 2014'te Yüksek Mahkemeye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği kaydedilmiş, Madımak Oteli'nin yakılmasına ilişkin eylemin "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple zamanaşımına uğramaması gerektiği belirtilmişti.

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Kaynak: TGRT Haber
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