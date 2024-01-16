Son dakika! Ankara merkezli 10 ilde PKK operasyonu: 16 gözaltı kararı

16 Ocak 2024 08:59 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:13

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu tespit ettiği kişiler için operasyonun düğmesine bastı. Yeşil Sol Parti'nin olağan kongresinde örgütsel etkinliklere katılarak, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün GATA yapılanmasına yönelik soruşturmada da kritik bir gelişme yaşandı. Ankara'da tespit edilen 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi.