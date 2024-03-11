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11 Mart 2024 14:58 - Güncelleme : 11 Mart 2024 17:25

Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Kaza yerinde can pazarı, çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Sincan ilçesinde hareket halinde olan EGO otobüsün yoldan çıkması sonucu devrildi. Otobüsün devrildiğini gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Kaza yerinde can pazarı, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Kaza yerinde adeta can pazarı yaşanırken; ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Kaza yerinde can pazarı, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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