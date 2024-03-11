Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Kaza yerinde can pazarı, çok sayıda yaralı var

11 Mart 2024 14:58 - Güncelleme : 11 Mart 2024 17:25

Ankara'nın Sincan ilçesinde hareket halinde olan EGO otobüsün yoldan çıkması sonucu devrildi. Otobüsün devrildiğini gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza yerinde adeta can pazarı yaşanırken; ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.