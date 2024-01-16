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16 Ocak 2024 08:55 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:06

Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli için gözaltı kararı

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün GATA yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara'da 11 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Ankara&#039;da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli için gözaltı kararı
PKK, Son Dakika, Terör Örgütü

Terör örgütlerine yönelik yurt içinde ve yurt dışında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Teröristlerle bağlantısı olduğu tespit edilen şahıslar için operasyonun düğmesine basan ekipler, eş zamanlı baskınlar düzenliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün GATA yapılanmasına yönelik soruşturmada, kritik bir gelişme yaşandı. Ankara'da tespit edilen 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 

ANKARA MERKEZLİ 10 İLDE PKK OPERASYONU

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti'nin olağan kongresinde örgütsel etkinliklere katılarak, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli için de Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verdi.

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PKKSon dakikaTerör örgütü
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