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    • 07 Ocak 2024 19:08 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 19:50

    Son dakika! Ankara'da zincirleme kaza: 22 araç birbirine girdi

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika haberi: Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerine doğru 26 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yüreklerin ağza geldiği kazada, 3 kişi yaralandı.

    Ankara, Kaza, Son Dakika

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde bir zincirleme kaza meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda 26 araç birbirine girdi. Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

    Haberler>Gündem>Son dakika! Ankara'da zincirleme kaza: 22 araç birbirine girdi
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    AnkaraKazaSon dakika
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