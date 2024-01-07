Son dakika! Ankara'da zincirleme kaza: 22 araç birbirine girdi

07 Ocak 2024 19:08 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 19:50

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde bir zincirleme kaza meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda 26 araç birbirine girdi. Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.