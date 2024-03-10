Son dakika: Antalya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi

10 Mart 2024 17:07 - Güncelleme : 10 Mart 2024 17:26

Akdeniz açıklarında akşam saatlerine doğru deprem paniği yaşandı. Antalya'nın Demre ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.55'te Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Paniğe neden olan depremin derinliği ise 35,12 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden de depreme ilişkin ilk açıklama geldi. Depremin merkez üssünü Finike olarak açıklayan Kandilli, şiddetini ise 4,8 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 26.8 kilometre olarak kaydedildi.

ALİ YERLİKAYA: OLUMSUZLUK YOK

Antalya'da meydana gelen depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son durumu paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Antalya, Demre’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...