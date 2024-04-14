Son dakika! Teleferik kazası soruşturmasında yeni gelişme: Kepez Belediye Başkanı tutuklandı

14 Nisan 2024 22:15 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 23:06

Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesinde yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANET A.Ş. tarafından işletilen teleferikte taşıyıcı direklerden birinin devrilip kabine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti. Kabinde bulunan 10 kişi de yaralanmıştı.

25 kabinde 174 kişinin mahsur kaldığı ve kurtarma çalışmalarının 23 saat sürdüğü kaza sonrası soruşturma başlatılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devam eden soruşturmayla ilgili yeni detayları paylaştı. Bakan Tunç, soruşturma kapsamında; aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişinin tutuklandığını açıkladı.

KEŞİF ÇALIŞMASI YAPILDI, ÖN RAPOR HAZIRLANDI

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında;

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5’i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır. Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."