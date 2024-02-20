Feyza Altun serbest bırakıldı, savcılık itiraz etti

20 Şubat 2024 09:34 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 12:34

Sosyal medya hesabı üzerinden şeriata küfür ettiği için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alınmıştı.

Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık Altun’u “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Altun, işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

Sulh Ceza Hakimliği itiraz kararını değerlendirecek.

NE OLMUŞTU?

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından şeriata küfür etmişti. Tepkilerin ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Altun, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altun, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde "İnsan Hakları Hukuku" alanında aldı.

Kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlayan Altun, 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle birlikte duruşmaya katılarak uzun süre gündemde kalmıştı.