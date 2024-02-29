Son dakika! Aydın ve Hatay'da çetelere "kafes" operasyonu! Elebaşları ile birlikte 37 gözaltı

29 Şubat 2024 08:22 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 09:20

Türkiye'ninh suç örgütleriyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki organize suç örgütünün daha çökertildiğini duyurrdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda operasyon detaylarını paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak “KAFES-50" operasyonları düzenlendi.

ELEBAŞLARI DAHİL 37 GÖZALTI

Yapılan baskınlarda Hatay’da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç.’nin, Aydın’da elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 37 şüpheli yakalandı.

DEPREMZEDELERİN İLAÇLARINI ÇALMIŞLAR

Hatay merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, depremzedelere verilmesi gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları belirlenen 28 şüpheli yakalandı. Zanlıların 2 milyar 250 milyon kamu zararına neden oldukları tespit edildi. Aydın'da yapılan operasyonda da uyuşturucu madde ticaretini örgütlü olarak yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerine yapılan baskınlarda 124 bin uyuşturucu hap, çok sayıda ruhsatsız silah ve çok miktarda dövize el konuldu. "Kafes-50" operasyonu ile 2 organize suç örgütü çökertildi, örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'si tutuklandı.