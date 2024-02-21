Son Dakika! Bakan Bolat’ın acı günü! Tedavi gördüğü hastanede vefat etti

21 Şubat 2024 20:57 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 22:42

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın babası Şevki Bolat'ın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

Bakan Bolat ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

ŞEVKİ BOLAT'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın vefat eden babası Şevki Bolat'ın cenazesi 22 Şubat (yarın) öğlen namazına müteakiben Zeytinburnu Merkez Efendi Cami’den kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında, "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın ahirete irtihal eden muhterem babası Şevki Bolat'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.