Son dakika! Balıkesir'de korkutan deprem!

21 Mart 2024 22:27 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:53

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem 22.20'de kaydedildi.

BALIKESİR'DE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen depremin büyüklüğü 4.1 olarak paylaşıldı. Depremin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin yerin 5 kilometre derinlikte olduğunu aktardı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...