21 Mart 2024 22:27 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:53
Son dakika! Balıkesir'de korkutan deprem!
Son dakika haberi... Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD, depremle ilgili ilk verileri paylaştı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem 22.20'de kaydedildi.
BALIKESİR'DE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?
Çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen depremin büyüklüğü 4.1 olarak paylaşıldı. Depremin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin yerin 5 kilometre derinlikte olduğunu aktardı.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr