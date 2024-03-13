Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi

13 Mart 2024 18:07 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:12

Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandili Rasathanesi tarafından depremin Balıkesir'de 3.0 büyüklüğünde gerçekleştiği açıklandı. Depremin derinliği 8.2 km olarak belirtildi.

Balıkesir'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içeriğimizde olacak...

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