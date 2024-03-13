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13 Mart 2024 18:07 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:12

Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi

Vatandaşın telefonlarına gelen "Balıkesir'de deprem" bildirimleri paniğe sebep oldu. Son dakika deprem olarak Google tarafından gönderilen uyarı sonrası, depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi depremle ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika: Balıkesir&#039;de korkutan deprem! Kandilli&#039;den ilk açıklama geldi

Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandili Rasathanesi tarafından depremin Balıkesir'de 3.0 büyüklüğünde gerçekleştiği açıklandı. Depremin derinliği 8.2 km olarak belirtildi.

 

Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'dan açıklama bekleniyor - 1. Resim

Balıkesir'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içeriğimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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