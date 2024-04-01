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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 09:14 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:30

Son dakika: Balıkesir'de deprem! AFAD'tan açıklama geldi

Vatandaşın telefonlarına gelen "Balıkesir'de deprem" bildirimleri paniğe sebep oldu. Son dakika deprem olarak Google tarafından gönderilen uyarı sonrası, depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremin detayları Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. İşte Balıkesir'deki son dakika deprem detayları...

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika: Balıkesir&#039;de deprem! AFAD&#039;tan açıklama geldi

Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşti. Son dakika deprem, Balıkesir'de deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin Balıkesir'in Kepsut ilçesinde olduğu ve depremin 3.3 şiddetinde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Balıkesir'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi. 

BALIKESİR SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen şiddeti 3.3 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı. 

Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'dan açıklama bekleniyor - 1. Resim

BALIKESİR'DE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi henüz Balıkesir olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 6,3 kilometre altında ve 3.3 olduğuna dair Kandilli Rasathanesi'nden resmi açıklama yapıldı. 

Balıkesir'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: TGRT Haber
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