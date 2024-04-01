Son dakika: Balıkesir'de deprem! AFAD'tan açıklama geldi

01 Nisan 2024 09:14 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:30

Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşti. Son dakika deprem, Balıkesir'de deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin Balıkesir'in Kepsut ilçesinde olduğu ve depremin 3.3 şiddetinde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Balıkesir'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

BALIKESİR SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen şiddeti 3.3 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

BALIKESİR'DE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi henüz Balıkesir olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 6,3 kilometre altında ve 3.3 olduğuna dair Kandilli Rasathanesi'nden resmi açıklama yapıldı.

Balıkesir'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...