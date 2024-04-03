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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 08:01 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 08:02

Son dakika! Barış Boyun çetesine operasyon! Tetikçi dahil 8 kişi gözaltında

Son dakika haberi... Elebaşılığını Barış Boyun’un (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son dakika! Barış Boyun çetesine operasyon! Tetikçi dahil 8 kişi gözaltında

Elebaşılığını Barış Boyun’un (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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