03 Nisan 2024 08:01 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 08:02
Son dakika! Barış Boyun çetesine operasyon! Tetikçi dahil 8 kişi gözaltında
Son dakika haberi... Elebaşılığını Barış Boyun’un (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elebaşılığını Barış Boyun’un (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı