Son dakika! Batan gemi için Bakanlık'tan yeni açıklama: Bugün dalış gerçekleştirilecek!

16 Şubat 2024 08:53 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 08:57

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında 69 metre boyundaki kargo gemisi su alarak battı. Gemi içerisinde 6 mürettebatın bulunduğu öğrenildi.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Batuhan A kuru yük gemisini arama faaliyetlerinde enkaz görüntüsüne ulaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından gelen açıklamada, 'Deniz Kuvvetlerine bağlı sonar kabiliyetli gemi tarafından 51 metrede geminin enkaz görüntüsüne ulaşılmıştır. Söz konusu enkaz görüntüsünün gemiye ait olup olmadığının teyidi için dalış planlaması yapılacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

DALGIÇLAR DEVREYE GİRİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı batan gemiye ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

5.02.2024, saat 06:32'de Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine uydu yardımlı arama kurtarma sisteminden (COSPAT-SARSAT) Batuhan A gemisine ait acil durum sinyali alınmıştır. İvedilikle Tüm deniz ve hava arama kurtarma unsurlarına bildirim yapılarak deniz olayo bildirilmiş, Türk Radyo vasıtası ile Bölgedeki gemilere duyurular yapılmaya başlanmıştır.

Gemiye yapılan telsiz çağrılarına cevap alınamaması üzerine, Liman Yönetim Bilgi Sitemi üzerinden, geminin acentasının yapmış olduğu gemiye ait personel listesi beyanındaki tüm denizcilerimizin, Gemi İnsanları Bilgi Sitemindeki mobil cep telefonları ile temas kurulmaya çalışılmış maalesef herhangi bir yanıt alınamamıştır.

UYDU SİNYALİ DETAYI

Tekraren tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin EPİRB cihazından alınan COSPAT-SARSAT acil durum sinyalinin, geminin batmış olması nedeniyle otomatik olarak uydu sinyali göndermiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu bilgisi verilerek, uydudan alınan gemi pozisyonuna ilaveten Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemimizden alınan geminin son pozisyonu da paylaşılmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir.

Bugün sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecektir.