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04 Mart 2024 13:51 - Güncelleme : 04 Mart 2024 14:07

AK Partili başkan yardımcısına kanlı pusu: Aracının önünü kesip kurşun yağdırdılar

Son dakika haberi.. Bitlis'in Tatvan ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Bitlis, Son Dakika, AK Parti, Silah

Bitlis'te öğle saatlerinde silah sesleri yükseldi. Bitlis'in Tatvan ilçe merkezinde gerçekleşen olayda; Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen'in kullandığı araç, iki farklı araç tarafından Ahlat minibüs durağı mevkiinde sıkıştırılarak durduruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İki araçtan inen saldırganlar tarafından sopalı ve bıçaklı saldırıya uğrayan Ökmen daha sonrasında kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırıda bacaklarından isabet alan Ökmen, yaralı şekilde Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde çok sayıda kovan tespit eden polis ekipleri, saldırıyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Son dakika! Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı - 1. Resim

EKİPLER SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Öte yandan, saldırı sonrası geldikleri araçlarla olay yerinden kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor. Saldırıda yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, kurşunların bacağına isabet ettiği öğrenildi.

AK Partili başkan yardımcısına kanlı pusu: Aracının önünü kesip kurşun yağdırdılar - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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