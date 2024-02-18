Son dakika! Berat Gökdemir çetesine "kafes" operasyonu! 12 kişi gözaltında

18 Şubat 2024 08:38 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 09:32

İstanbul'da düzenlenen KAFES-42 operasyonunun ayrıntıları belli oldu. 12 kişinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları sosyal medyadan duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

ELEBAŞI BERATCAN GÖKDEMİR

Elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan ve kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir’in yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul’da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan “KAFES-42” operasyonunda 12 Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız.

Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu suç örgütünün;

Talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları,

Sözde “tahsilat” adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları,

Silahla adam yaraladıkları ve uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıkları tespit edildi.

"Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir

İŞTE ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Operasyonlar sonucu:

AK-47 Piyade Tüfeği,

- M-16 Piyade Tüfeği ve

Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."