Son dakika! Berat Gökdemir çetesine "kafes" operasyonu! 12 kişi gözaltında
Son dakika haberi... İstanbul'da düzenlenen KAFES-42 operasyonunun ayrıntıları belli oldu. 12 kişinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları sosyal medyadan duyurdu.
İstanbul'da düzenlenen KAFES-42 operasyonunun ayrıntıları belli oldu. 12 kişinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları sosyal medyadan duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
ELEBAŞI BERATCAN GÖKDEMİR
Elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan ve kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir’in yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul’da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan “KAFES-42” operasyonunda 12 Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı.
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız.
Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu suç örgütünün;
- Talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları,
- Sözde “tahsilat” adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları,
- Silahla adam yaraladıkları ve uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıkları tespit edildi.
"Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir
İŞTE ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR
Operasyonlar sonucu:
- AK-47 Piyade Tüfeği,
- - M-16 Piyade Tüfeği ve
- Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."