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18 Şubat 2024 08:38 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 09:32

Son dakika! Berat Gökdemir çetesine "kafes" operasyonu! 12 kişi gözaltında

Son dakika haberi... İstanbul'da düzenlenen KAFES-42 operasyonunun ayrıntıları belli oldu. 12 kişinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları sosyal medyadan duyurdu.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Suç Örgütü, Operasyon, Ali Yerlikaya

İstanbul'da düzenlenen KAFES-42 operasyonunun ayrıntıları belli oldu. 12 kişinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları sosyal medyadan duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

ELEBAŞI BERATCAN GÖKDEMİR

Elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan ve kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir’in yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul’da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan “KAFES-42” operasyonunda 12 Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız.

Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu suç örgütünün;

  • Talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları,
  • Sözde “tahsilat” adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları,
  • Silahla adam yaraladıkları ve uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıkları tespit edildi.

Son dakika! Berat Gökdemir çetesine "kafes" operasyonu! 12 kişi gözaltında - 1. Resim

"Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir

İŞTE ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Operasyonlar sonucu:

  • AK-47 Piyade Tüfeği,
  • - M-16 Piyade Tüfeği ve
  • Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Kaynak: TGRT Haber
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