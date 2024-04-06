Son dakika! Beyoğlu'ndaki Filistin gösterilerinde 2 polis memuru açığa alındı 

06 Nisan 2024 21:45 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 22:00

İstanbul Beyoğlu'nda, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride 43 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde başlayan protesto gösterisi, katılımcıların dağılmasının ardından bazı grupların güvenlik güçlerine mukavemet göstermesiyle gerilime sahne oldu.

Yerlikaya, göstericilerin büyük bir kısmının uyarılara uyarak dağıldığını, ancak bir grubun devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine direndiğini belirtti.

43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylar sonucunda 43 kişi yakalandı, 38'i kimlik kontrolünün ardından serbest bırakılırken, 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

2 POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Yerlikaya yaptığı açıklamada, 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını ve olayların incelenmesi için mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

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