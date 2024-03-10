Son dakika! Bir suç örgütü daha çökertildi! Elebaşı Agit Akan yakalandı

10 Mart 2024 08:20 - Güncelleme : 10 Mart 2024 08:36

Türkiye'nin çeteler ve suç örgütleriyle mücadelesi devam ediyor. Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı "organize suç örgütü" çökertildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.

Operasyona ilişkin bilgileri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından aktardı.

YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ SUÇLAMASI

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;v Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak,

Silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi.

21 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu:

21 adet ruhsatsız tabanca,

7 adet av tüfeği,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile

Çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK’ı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"