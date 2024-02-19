Son dakika! Marmara'da korkutan deprem... AFAD'dan açıklama

19 Şubat 2024 10:50 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 11:24

Bursa, İstanbul, Sakarya ve Yalova başta olmak üzere Marmara genelinde hissedilen deprem meydana geldi... AFAD'dan sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Bursa Gemlik olarak belirtildi.

DERİNLİĞİ 13,2 KİLOMETRE

Açıklamada 10.45'te meydana gelen depremin yerin 13,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine de yer verildi.

KANDİLLİ DERİNLİĞİ VE ŞİDDETİ FARKLI AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.6 olarak açıkladı. Kandilli'nin açıkladığı verilere göre deprem, yerin 5.5 km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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