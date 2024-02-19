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19 Şubat 2024 10:50 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 11:24

Son dakika! Marmara'da korkutan deprem... AFAD'dan açıklama

Son dakika haberi... Bursa, İstanbul, Sakarya ve Yalova başta olmak üzere Marmara genelinde hissedilen deprem meydana geldi... AFAD'dan sarsıntıya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Marmara&#039;da korkutan deprem... AFAD&#039;dan açıklama
Deprem, İstanbul

Bursa, İstanbul, Sakarya ve Yalova başta olmak üzere Marmara genelinde hissedilen deprem meydana geldi... AFAD'dan sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Bursa Gemlik olarak belirtildi. 

DERİNLİĞİ 13,2 KİLOMETRE 

Açıklamada 10.45'te meydana gelen depremin yerin 13,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine de yer verildi.  

KANDİLLİ DERİNLİĞİ VE ŞİDDETİ FARKLI AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.6 olarak açıkladı. Kandilli'nin açıkladığı verilere göre deprem, yerin 5.5 km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: TGRT Haber
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