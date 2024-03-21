Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi

21 Mart 2024 16:50 - Güncelleme : 21 Mart 2024 17:00

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Balıkesir'de saat 16:37'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Balıkesir'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

BALIKESİR'DE SON DAKİKA DEPREM!

Balıkesir'de meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi depremle ilgili açıklamada bulundu.

BALIKESİR'DE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Dursunbey merkezli deprem çevre illerde de hissedildi. 3.1 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra Kandilli depremin derinliğinin 5 kilometre olduğunu açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...