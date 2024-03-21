21 Mart 2024 16:50 - Güncelleme : 21 Mart 2024 17:00
Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Balıkesir'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Balıkesir'de saat 16:37'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Balıkesir'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.
BALIKESİR'DE SON DAKİKA DEPREM!
Balıkesir'de meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi depremle ilgili açıklamada bulundu.
BALIKESİR'DE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?
Dursunbey merkezli deprem çevre illerde de hissedildi. 3.1 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra Kandilli depremin derinliğinin 5 kilometre olduğunu açıkladı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr