Son dakika! Bursa'da korkutan deprem! (Son depremler)

10 Ocak 2024 20:20 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 20:33

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gemlik Körfezinde saat 20.10'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olarak kaydedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Gemlik Körfezinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

ÇEVRE YERLEŞİM YERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin derinliği 12.8 olarak kaydedildi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...