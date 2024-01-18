Son dakika! Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı

18 Ocak 2024 09:36 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:53

İstanbu'da Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun düğmesine bastı.

BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon kapsamında; belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları incelemeye başlandı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda aralarında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı N.S'nin de bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonun, imarla ilgili bazı dosyaların üzerinden alındığı saptanan rüşvetlerle ilgili düzenlendiği ifade ediliyor.